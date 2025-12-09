Abogados, sospechosos y traidores

Hay abogados a los que se recurre solo cuando se es culpable. Por lo menos es lo que inspiran unos cuantos nombres asociados siempre a las defensas más improbables. De recelar de los "sospechosos habituales" hemos pasado a estar familiarizados con los prestigiosos abogados habituales.

SENASA vuelve a recordarnos que en corrupción los montos saltan de mil en mil millones. O los ladrones se han vuelto más angurriosos o el dinero ya no vale nada...

Al Ministerio Público se le amontonan los expedientes porque los casos se eternizan en los tribunales. Del síncope inicial que provocó Medusa apenas queda el recuerdo. Es una pena porque era un buen retrato de la sociedad de hoy y la película tenía protagonistas interesantes. Los Pulpos y demás fauna se estrangularon ellos solos y a las estafas perpetradas en Educación antes, durante y después de la pandemia les perdimos la pista en la hora del recreo. Nos queda todavía el INTRANT; todavía estamos a tiempo de ver un caso revelado, judicializado y resuelto en un tiempo más o menos decente. No es tanto dinero como SENASA pero incluye espionaje, que siempre da emoción al argumento.

La corrupción conlleva robo, claro. Pero arrastra un daño profundo asociado a la traición que duele más que los millones. Traición a los contribuyentes porque el dinero sustraído es el suyo. Traición a los que nombraron y creyeron en los corruptos. A los que trabajaron con ellos sin saber qué se movía. A los que les votaron. A los que competían limpiamente sin saber que perdían el tiempo. Traición a los acuerdos implícitos y explícitos entre gobernantes y gobernados. Traición a los valores compartidos que nos mueven a votar cada cuatro años. Un corrupto traiciona a toda la sociedad.