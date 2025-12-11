María Corina Machado no llegó a tiempo, pero llegó. Y la gran noticia es que lo pudo lograr gracias (también) a la ayuda clandestina de algunos chavistas, según publican medios internacionales. Ser valiente no es obligatorio, pero nadie, como dijo Borges, se arrepiente de haberlo sido. La tierra que durante décadas acogió a los disidentes políticos de todo un continente, hoy es la sometida.

¿Es obligatorio ser valiente? Quizá no tanto como ser honrado, podría pensarse. Pero no está tan lejos. El valor, como la honradez, es una decisión. Es un acto de voluntad porque hay que decidir vencer el miedo para actuar, no esperar a no sentirlo. El coraje está subestimado, porque aunque se le asocia a gestas extraordinarias también es necesario en la vida sencilla y diaria.

Venezuela importa en el contexto del mundo libre, expresó una Corina emocionada en su primera rueda de prensa en Oslo. El Nobel de la Paz, por el que gobernantes mediocres no fueron capaces de felicitarle, reconoce a una mujer a la que feministas equivocadas regatean el mérito.

"Entre las cosas hay una

De la que no se arrepiente

Nadie en la tierra. Esa cosa

Es haber sido valiente.

Siempre el coraje es mejor,

La esperanza nunca es vana"

Jorge Luis Borges, Milonga para Jacinto Chiclana