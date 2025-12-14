SENASA duele más porque es el dinero de curar. El dinero para construir una sanidad pública en la que no sea necesario ir a Nueva York a tratarse. Duele más porque salud y educación son los cimientos de un desarrollo que rozamos con los dedos... pero se resiste. Duele más porque se ha avanzado y más ciudadanos acceden a servicios que antes les estaban vetados. Duele más porque esos miles de millones eran otro paso hacia esa meta.

Por el momento todo es presunto... menos el dinero. De presunto, nada. Ese dinero se ha movido de cuenta en cuenta y de bolsillo en bolsillo. Hacen falta más controles para evitar el lavado, dicen los gobernantes aquí y en el resto del mundo. Hay que bancarizar a todos, movernos hacia el dinero digital para combatir la evasión y el blanqueo, insisten... Pero eso solo es aplicable a los ciudadanos que hacen las cosas bien: la Dirección General de Ética calificó a SENASA con un 92 % en transparencia. Obviamente la Digeig evalúa asuntos sin importancia porque no son de su competencia las cosas importantes.

¿En qué estaban pensando si eran ricos?, se preguntan muchos. ¡Como si solo se robara para poder comer! Hagamos memoria: los que se hicieron millonarios con Balaguer eran unos aprendices comparados con los que salieron mil millonarios de los gobiernos de Leonel y Danilo. Y muchos ni quiera terminaron ante un tribunal. ¿En qué estaban pensando? En lo mismo de siempre: en más. Los gobiernos siguen subiendo los impuestos de los ciudadanos que los pagan y los ladrones tienen más masa de dinero público para robar. Aquí, en España y en el resto del mundo...

(Este país es rico, pensaba ayer en voz alta la empleada de una empresa privada que, contenta, hacía cálculos con su doble de Navidad.)