No podía haber salido en un momento más oportuno. Los escritores de antaño recogían la actualidad política y la fabulaban (o no) en unos retratos sociales en los que reconocerse hoy. "Cuentos de política criolla" es el título del volumen publicado por la Fundación Emilio Rodríguez Demorizi, institución dirigida por Bernardo Vega que vela por la obra del historiador y que reedita sus trabajos cuando los fondos lo permiten...

Este volumen en concreto es una lectura deliciosa. Demorizi recogió 39 textos de 11 autores con un criterio temático, muy bien explicado en el prólogo de Manuel García Cartagena. Son estampas tan políticas como sociales: la hipocresía ante la corrupción, los neutrales de un bando y los neutrales del otro, el ciudadano oportunista, el funcionario al que ni su esposa le permite ser honrado.

Desfilan el gobernante que favorece a su pueblo natal, el que presume de hacer bien las cuentas, el general abusador, las tertulias conspirativas en los parques, el vivo que acepta un cargo de otro partido... "pa´ debilitailo". ¡Todo suena tan reciente!

¿Es la naturaleza humana? Salvando las distancias y las particularidades que conlleva el crecimiento y el devenir histórico, no hay grandes avances. Ni las más severas legislaciones y vigilancias pueden contener la angurria y el matonismo que algunos llevan dentro. Los maestros deberían llevar estos Cuentos a las aulas. Además de la lectura comprensiva, encierran lecciones de historia dominicana, de sociología criolla aplicada. Que aprendan a distinguir entre hacer crítica bien escrita vs. las redes vocingleras que les machan con la misma o parecida intención.

("Borrón y cuenta nueva" es el cuento de Max Henríquez Ureña elegido por Rodríguez Demorizi. Cualquier parecido de don Melitón con algún personaje de la actualidad... podría NO ser mera coincidencia.)