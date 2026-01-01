Por ahí viene el informe PISA

Aviso a navegantes: los resultados de las pruebas PISA 2025 se conocerán en los próximos meses y no se esperan resultados optimistas. La batalla política se prevé agobiante este año y el sector no se librará. La fusión de los dos ministerios será manejada por la oposición y el sindicato y ofuscará la discusión inteligente y productiva que quieren plantear las universidades.

Pero las aulas tienen problemas enquistados que no se van a resolver ni con más dinero ni con exceso de política. No son problemas exclusivos de la educación dominicana. En Japón hay falta de maestros porque cada vez hay menos aspirantes a ser profesor, en Argentina y España las bajas médicas son ya una alerta en el sistema y en Estados Unidos las universidades alertan desde hace años de la baja capacidad lectora de los nuevos estudiantes.

Empieza la búsqueda de soluciones, pero como todo en educación, los procesos se toman su tiempo. La UNESCO reporta que ya 79 sistemas educativos han prohibido o restringido el uso de los teléfonos en las escuelas. (Para los que nos educamos en un entorno análogo es impensable que hayan sido permitidos). Pero la tecnología no es "culpable" de todos los males: ¿cuándo se dejó de enseñar a leer bien?

Una especialista dominicana, pedagoga y autora de libros de texto -a la que lamentablemente no se le ha escuchado lo suficiente- tiene claro que el método de enseñanza fonética que se abandonó por teorías más "innovadoras" ha resultado ser un fracaso. No está sola: en Estados Unidos desde 2019 se ha vuelto a la tradicional enseñanza fonética (la m con la a... ma) en 45 estados. Y se ha hecho con los datos en la mano porque se aprende más y se aprende mejor. Arranca 2026 con la esperanza de que no sea otro año perdido para Educación.