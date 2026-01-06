Cansarse no es una opción

Que todavía se discuta si las clases empiezan el seis o el siete de enero da una idea de la superficialidad y desgana con que algunos enfrentan los problemas de la educación. Algo tiene que pasar para que acabe la interminable cadena de despropósitos que dibujan un sistema educativo en eterna crisis y decadencia. Señores maestros... ¡ya basta!

Circulaba en las redes la semana pasada un video de un padre mostrando junto a su hija el libro de Ciencias Naturales de quinto grado con un error inaceptable. El texto del Minerd "informaba" a los alumnos que la Tierra es el planeta del sistema solar más cercano al Sol. Tal cual. (¿Dónde terminaron Mercurio y Venus?) Los créditos del libro llevan nombres respetados que quizá ni lo leyeron...

Ahí tenemos ante nuestros ojos la realidad: maestros que regatean un día de clase con libros que tienen errores. Eso nos cuesta miles de millones.

Cansarse de luchar, de trabajar por la educación, no es una opción. Cada quien desde su trinchera porque es un problema de todos. Pero es difícil no tirar la toalla. Podríamos empezar por exigir una auditoría a la Cooperativa de Maestros, por exigir cumplir el calendario escolar, por que las reuniones de los maestros no ocupen horas lectivas, por corregir los errores en los textos del Minerd.

Vivimos en el día de la marmota. Cada curso escolar, cada periodo lectivo recicla los viejos problemas, el mismo discurso, las mismas demandas sin propuestas, los informes sin esperanza. Discutir si las clases empiezan el 6 o el 7 de enero es burlarse de una sociedad que paga un sistema educativo soportado por el 4% del PIB.