Esta izquierda no sirve

Algunos forofos del chavismo son probablemente buenas personas. Pagan sus impuestos, son padres presentes, votan, trabajan duro, reciclan y cuidan de sus mayores y de sus vecinos. Seguramente aman a los animales. Pero puestos a hablar de política... pierden la cabeza. Que un presidente ilegítimo haya robado las elecciones y timonee una dictadura les parece de lo más emocionante.

Ocho millones de desplazados, más que en cualquier guerra... eso es un detalle. Torturas a los opositores... se lo han buscado. Ruina social y económica... la culpa es "del Imperio". Y viva la revolución (que por suerte para ellos mismos es en otra parte) y viva el comandante, ese prócer digno heredero del los héroes del siglo XIX (bla, bla, bla). ¿Que se robaron las elecciones?... Muestren las pruebas. Ahí están las actas... no me las creo.

Son buenos ciudadanos, claro que sí. Celebran el 8 de marzo y apoyan a la mujer con discursos y poemas. No a las sometidas por los talibanes de Irán o Afganistán, que ese es otro tema. Por supuesto que defienden los derechos humanos. Pero no en China, que esa es otra cultura y ellos saben más. Defienden la autodeterminación de los pueblos... pero que Rusia invada a Ucrania es lo lógico (otra vez el Imperio). Están en contra de las armas nucleares, pero las de Irán no cuentan.

Apelan al derecho internacional y a las Naciones Unidas, como si el Consejo de Seguridad no estuviera amordazado y maniatado por el derecho a veto de China, Rusia y Estados Unidos. Como si el derecho internacional hubiera logrado defender a los venezolanos o mandar a paseo a un dictador de derechas o de izquierdas, que tampoco hay diferencias cuando se habla de dictadores. Y así, ad infinitum. Necesitamos otra izquierda, la que tenemos ahora no sirve.