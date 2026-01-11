Divide y vencerás

República Dominicana. Los activistas no suelen ser una fuente de información creíble. Como buenos apasionados de su causa creen que el fin justifica los medios. Arrancan el año después de unas vacaciones mentales y tienen los micrófonos aceitados para gritar. Empezaron el fin de semana: de Jet Set a Magín, de Senasa a Limber. Escúcheles si quiere, el chisme también es información y entretiene, pero no se castigue tanto. Estamos en campaña y todo hay que pasarlo por el filtro de la prueba. Dice Jon Lee Anderson -uno de las vacas sagradas de The New Yorker- que “No es difícil dividir a una sociedad si te lo propones”. Disfrazados de periodistas, muchos opinadores/activistas “están en eso”. Dividir.

España. Trump ordena “extraer” a Maduro. Pacta con Delcy una continuación tutelada de la dictadura. Liberan a 10 presos políticos dejando casi mil restantes en las mazmorras chavistas. Y el régimen agradece públicamente… ¡a Zapatero!

Surrealismo puro. Los asombros que produce la situación en Venezuela afectarán muchos mercados, a muchos gobiernos. Hoy en España, por fin, un movimiento interno en el PSOE lanza un documento que quiere ser el principio de la rebelión interna. Tarde, porque las infamias que han perpetrado Sánchez y Zapatero con sus socios/aliados contra la institucionalidad y la convivencia entre españoles tardarán en superarse. Dividir para vencer.

Irán. No llegan las noticias a raudales como llegan las de otros conflictos. Pero hay que buscarlas. Quitarse el velo en Irán es bastante más peligroso que subirse a las redes dando un discurso en países democráticos. Siguen las protestas contra la teocracia de los ayatolás. Muertos y detenciones todos los días, las iraníes son las que más arriesgan porque son las más reprimidas. A ver si la ONU escribe otra “firme condena” bla, bla bla. (Quizá si usa mayúsculas parecerá más enfadada.)