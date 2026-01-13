×
    2 min de lectura

    Mejor antes que después

    Los políticos se beneficiarían de mayores controles

    En la sopa de letras que rige nuestras vidas hay unas siglas difíciles pero importantes: CONCLAFIT. Es el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, que tiene unas funciones que van más allá de la reacción o la denuncia.

    Es en lo que insiste el Centro Juan XXIII: que no hay que hacer más leyes ni convencer a sus señorías del Congreso (en farragosos debates que no prosperan) para que los partidos políticos, sus candidatos y precandidatos sean Sujetos Obligados. Es decir, que estén obligados a cumplir, investigar, prevenir...  cuantas medidas sean necesarias para prevenir estos delitos, comenzando por permitir ser investigados antes de lanzarse y no después de que salten denuncias.

    Cada vez que un político es detenido por delitos relacionados al narcotráfico y lavado nos llevamos las manos a la cabeza. "¡La política está infectada por el narco!" Y no es del todo mentira ni tampoco hay que tomarlo a la ligera.

    Hay herramientas para evitarlo o por lo menos mitigarlo, insiste el Centro. El CONCLAFIT tiene potestad para imponer y exigir controles previos y rigurosos. Y el organismo lo dirigen pesos pesados del organigrama oficial: el ministro de Hacienda y Economía, la procuradora general de la República, el ministro de Defensa, el presidente del Consejo Nacional de Drogas, el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, el superintendente de Bancos y el superintendente del Mercado de Valores. Se asume que todos ellos coinciden en la preocupación por el tema y que no dudarían en aplicar medidas.

    Parecería que el Centro Juan XXIII tiene razón. Aunque hay controles... no sobran controles más severos. Y no tendrían que molestar a un político con aspiraciones: si no soporta una investigación profunda y previa es que no merece el cargo al que aspira.

      Inés Aizpún es una periodista dominicana y española. Ha recibido el premio Caonabo de Oro, el Premio de la Fundación Corripio de Comunicación por su trayectoria, y el premio Teobaldo de la Asociación de Periodistas de Navarra.