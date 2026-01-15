Europa en los despachos de AL y el Caribe

Mañana sábado se firma en Paraguay el tratado de Mercosur-Unión Europea, que "sólo" ha costado 25 años de conversaciones. (Casualmente la embajadora de la UE en Paraguay, donde se llevará a cabo la ceremonia, es Katja Afheldt, la anterior embajadora de la UE en el país.) Agricultores de Francia y España están en pie de guerra contra las decisiones de Bruselas. Despreciar al sector primario de una sociedad, moderna o en desarrollo, no suele ser buena idea. La principal objeción de los agricultores europeos es que las regulaciones a las que se someten son más rígidas y por lo tanto más caras que las que se manejan en América Latina por lo que competir con los productos que lleguen de AL será casi imposible. Normas sanitarias, ambientales y laborales – dicen- provocan una competencia desleal. Además Bruselas ha dispuesto recortes en los subsidios al campo y la excesiva burocracia europea tampoco ayuda a calmar los ánimos.

Más Europa: el próximo lunes llega a Santo Domingo Olof Skoog, secretario general adjunto para Asuntos Políticos del Servicio Exterior de la UE. Un nombre largo para el cargo del número tres de la diplomacia europea. El martes celebrará reuniones en el Mirex para repasar la actualidad internacional, la situación regional y los programas bilaterales.

República Dominicana importa mucho y cada vez más en las agendas internacionales. China consiguió que se rompieran relaciones diplomáticas con Taiwan aunque los beneficios no se han notado. Estados Unidos cuenta con el país como el mejor aliado de la región y Europa quiere fortalecer su presencia y peso.

Algo se está haciendo bien, muy bien. En un mundo incierto y violento seguimos ofreciendo un entorno de equilibrio económico y social. Nos ven confiables, con condiciones para invertir, para mediar, para crecer.