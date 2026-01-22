Entendiendo lo del sargazo

El sargazo es el huésped indeseado del turismo dominicano. El viajero que, además, repite destino pero no avisa su llegada. Es el problema para el que no parecía haber una solución. Hasta ahora. Por fin se ha avanzado en algo fundamental: entenderlo.

¿Por qué aparece unos años más que otros? ¿Qué ha motivado su fortalecimiento? Un artículo publicado en Nature Geosciencie ha estudiado los registros extraídos de corales del Caribe para entender 120 años de su comportamiento, de esta complicada evolución desde 1900 hasta 2021.

Se habían barajado teorías diferentes: que si el polvo del Sahara, que si el calentamiento del océano, que si contaminación de los ríos Amazonas y Orinoco o que fertilizantes agrícolas alimentaban esta biomasa gigante. Y no, explica Josué Fiallo en un meticuloso resumen del indispensable artículo.

La investigación sostiene que la causa de la explosión de sargazo tiene que ver con el fósforo, elemento presente en las aguas profundas del Atlántico que asciende hacia la superficie del Atlántico ecuatorial y desencadena un proceso biológico sobre el nitrógeno del agua "que a su vez provee al sargazo de los nutrientes necesarios para proliferar de manera explosiva".

Con este ecosistema flotante expandiéndose desde su hábitat natural (el mar de los Sargazos) el turismo de todos los países de la región se complicó. Nadie parecía ofrecer una solución consistente y eficiente para domarlo.

Pero como señala Fiallo, entender el porqué permite prever el cuándo y el cuánto sargazo llegará en los próximos meses. Y con data suficiente, controlarlo.

Quizá los investigadores encuentren en el sargazo un enigma fascinante; para el turismo es un problema pestilente. La solución, lógicamente deberá ser regional. Buena oportunidad para reforzar estrategias y unir esfuerzos medioambientales con otros Estados. (Ahí entran los fondos regionales de los que hablaba el embajador de la Unión Europea Raúl Fuentes Milani en su entrevista en Diario Libre).