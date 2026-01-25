Lo que deja China

El último gobierno del PLD quiso vender como un paso estratégico importante establecer relaciones diplomáticas con China y romperlas con Taiwan. China iba a invertir en República Dominicana, se prometió. Era la potencia mundial con la que convenía negociar, se explicó.

En lugar de inversiones llegó un intercambio comercial bastante tramposo. El ex director de Aduanas del PRM, Sanz Lovatón, se vio obligado a reconocer la evasión que los importadores chinos aplicaban a sus negocios con total impunidad. La permisividad con que se permitió se disfrazó de defensa del consumidor, de "la paz social" que se necesitaba después del duro golpe de la pandemia. Gremios ferreteros, importadores, pequeños industriales protestaban... sin éxito.

La competencia desleal y la desaparición de sectores como la manufactura local eran un hecho. Se creó, recuerden, una mesa de trabajo de diversas instituciones que se reunió una o dos veces para desayunar... perdón, para analizar el delito. Y los 40,000 millones evadidos al año en aquel entonces se habrán convertido en quién sabe qué cantidad cinco años después. No olvidemos que la "generosidad" del gobierno chino proporcionó mascarillas al doble de precio que las compradas en otros países.

Ahora China crea nuevos problemas. Sigue ayudando a las dictaduras que le rinden pleitesía y que comparten su desprecio por los derechos humanos de cualquier opositor. Su interés en Latinoamérica es puro colonialismo extractivo, ese que la izquierda enrostra a Europa y a Estados Unidos y concede complaciente a Rusia y China. Arrasa con las economías pequeñas como las centroamericanas, se impone en los mercados con productos baratos y no deja nada a cambio.

Aquí entró por la puerta grande de la evasión, se acomodó en plazas comerciales que acabaron con los negocios locales y todavía no ha llegado el primer beneficio para el país.