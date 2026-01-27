Hace ya unos cuantos años se repetía como un mantra que cuando cayera Fidel y Cuba se abriera al mundo iba a suponer una competencia muy dura para República Dominicana. Su nivel educativo, decían, era muy superior y nos llevaría millas, por ejemplo, en sectores como el turismo, que era el sector en el que entonces República Dominicana se empeñaba.

Cuba ya no da miedo. En absoluto. Ni tiene infraestructuras, ni habilidad para competir, ni calidad de servicios, ni alimentos... No; Cuba ya no da miedo porque la mística que sostenía "la revolución", afortunadamente se ha terminado. Díaz Canel inspira más lástima que respeto en los foros internacionales y sostiene una dictadura implacable a base de represión, de la ayuda a fondo perdido de otros países de su órbita ideológica y de la emigración. Porque cuantos más cubanos se vayan de la isla menos opositores hay dentro. El chavismo lo entendió pronto y nunca pretendió cerrar las fronteras de Venezuela. Ocho millones de ciudadanos expatriados lo confirman.

El único riesgo que representa Cuba para República Dominicana es que cuando caiga la dictadura las inversiones se dirijan hacia allá. Porque está todo por hacer. Desde reconstruir La Habana a levantar infraestructuras, recuperar el campo, crear industria, agroindustria, energía... cualquier sector está por construir. Una dictadura cruel e incompetente de más de 60 años ha arrasado con todo, incluido el espíritu de sus ciudadanos.

Todo está por hacer y no será difícil encontrar quien quiera hacerlo. La cúpula gobernante se cuidará de mantener sus privilegios y establecer las relaciones necesarias para controlar los negocios que lleguen. Pronto aparecerá un/una Delcy que se sacrifique "por la revolución y la patria" y negocie la cabeza de Canel y sus generales. Lo resume Yoani Sánchez: la pregunta ya no es cuándo caerá el régimen, sino qué quedará en pié.