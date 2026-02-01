Unos entran, otros salen

Sale el Museo del Prado a las calles y entran tres artistas dominicanos a una de sus colecciones permanentes. Porque hay muchos Prados. El de Salman Rushdie -dice el escritor siempre amenazado- es corto e inmenso: "...me bastó con ver tres salas: la de Las Meninas, la de El Bosco y las Pinturas negras de Goya." Tres salas que recogen todo lo que hay que saber sobre la vida, la muerte y el arte.

Sale a las calles el mejor museo del mundo y aterriza en Santo Domingo y Santiago. La Fundación León Jimenes y la Fundación Amigos del Museo del Prado se llevan bien y logran estas cosas, que obras maestras de la pintura universal queden al alcance del paseante. (Quizá el color de El Jardín de las Delicias se entiende mejor bajo el sol del Caribe.)

Tres fotógrafos son los primeros artistas dominicanos en poder decir que su obra está en El Prado. Mayra Johnson, Polibio Díaz y Fausto Ortiz tuvieron el privilegio de enfrentar el reto que habían superado otros fotógrafos: interpretar el Prado. Desde su mirada y experiencia, con su lente y su sensibilidad, hablar con los genios universales.

Ahora se puede apreciar el resultado en las exposiciones en el Centro Cultural de España, el Centro Cultural Banreservas y en el Centro Cultural Taíno. Su trabajo se expone junto a piezas de la colección de Arte Contemporáneo de la Fundación Amigos del Museo del Prado. Indispensable para estudiantes y artistas en formación.

Mucho arte por ver dentro y fuera en las calles. El gran arte nunca defrauda, siempre despierta los sentidos y la inteligencia. Primera discusión, de esas que nunca se resolverán: ¿es el arte de los grandes maestros superior a lo que el mercado dicta hoy? ¿Ya está todo dicho?