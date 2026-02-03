La Innovación y los Cinco Pilares

Dos iniciativas para corregir el rumbo de la educación dominicana. Una, el proyecto de Centros Educativos de Innovación que impulsan el Minerd, CIEDHumano de la PUCMM, UCE y Unicaribe. Impactará 300 centros de todo el territorio nacional y se propone impulsar el aprendizaje de Lengua y Matemáticas en los cursos de primero a sexto de primaria.

La segunda, la iniciativa del ministerio de Educación de formar la Mesa de los Cinco Pilares, nombre que suena a capítulo de Juego de Tronos. Se trata de reunir a los involucrados en el proceso educativo para encontrar solución a los problemas. (¿Qué se logró con las Mesas del Diálogo Regionales y Distritales de 2023?).

Todo muy bien intencionado y probablemente muy necesario. Pero... no deja de provocar la sensación de que se repiten iniciativas para hablar lo hablado, repensar lo pensado y teorizar sobre lo sabido. En cuestiones educativas vivimos en modo bucle. Por cierto, el Día de la Marmota se celebró el 2 de febrero.

No es una crítica a los impulsores de ambas iniciativas desde la desconfianza sino desde la impaciencia. ¡O desde la impotencia! Más que llenar el discurso narrativo con palabras seductoras (innovación, acompañamiento, paradigmas de aprendizaje, diálogo permanente...) sería bueno oír de los involucrados algo que no huela a power point. ¿Alguien se atreve a desmontar lo que no funciona y arrancar en otra dirección? ¿A auditar la Cooperativa de los maestros? ¿A descartar la promoción automática y expulsar de la escuela a los violentos? ¿Cumplir el calendario escolar sí o sí?

No hablamos de graduar físicos nucleares. Hablamos de enseñar a leer y escribir correctamente. A comprender lo que se lee, llave del pensamiento crítico. Confiamos en que las reuniones que precisen la Mesa de los Cinco Pilares y los Centros Educativos de Innovación no ocuparán horas lectivas. (Hagan su apuesta.)