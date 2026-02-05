222 muertos

Hemos perdido tantas batallas de esta guerra que la conformidad empieza a ser el principal adversario. La página del Observatorio Permanente de Seguridad Vial marcaba ayer 222 muertes en accidentes de tránsito en 2026. Si el dato recogiera los fallecidos por un ciclón nos volcaríamos en ayudas. Nos abrumaría la cifra. Pero son los muertos en el tráfico en un mes y cinco días. Y no nos sorprende el número aunque nos asusta.

El equipo de los motoristas aporta la mayor parte de las víctimas, por supuesto. Y es lo lógico: se les ha permitido circular sin licencia o mínima prueba de conocer las reglas del tránsito. Se les permite ignorar los semáforos, manejar en dirección contraria, cargar con dos, tres pasajeros y un tanque de gas. Cualquier conducta que en otro país sería inverosímil aquí es probable.

Alguien debe tener una idea que sirva para poner freno a los desmanes -¡no solo de los motoristas!- que nos obligan a salir a la calle en defensa propia. De ahí que el concurso (categorías periodismo, divulgación, investigación e innovación) sobre Seguridad Vial que ha convocado Humano Seguros tiene un valor social particularmente valioso. Periodistas, publicistas, estudiantes, comunicadores, influencers, urbanistas, asociaciones médicas, aseguradores, abogados, economistas... están convocados a presentar propuestas para ver si entre todos damos con la tecla.

Alguien debe tener una idea que sea el principio de algo que transforme el caos en el que nos movemos (y morimos) en un tránsito viable o por lo menos no tan irritante. Alguna idea que propicie una conducta civilizada.

Nos hemos quejado, exigido, denunciado, protestado... y no hemos resuelto gran cosa. Probemos a proponer soluciones. Así que anímense, que el plazo termina el 31 de mayo. Eso de que en esto "nos va la vida" suena dramático pero vistas las cifras de muertos de enero, es bastante realista.