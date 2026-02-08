¿Cómo se usa la cultura?

La Fundación Eduardo León Jimenes cumple vigorosos treinta años. Su montaje El Prado en las Calles, confirma su ADN fundacional: conexiones internacionales al más alto nivel, intención educativa en todo proyecto, descentralización regional, trabajo con artistas locales. ¿Y cuál es su público? ¿Para quién trabaja? Para todos, ahí empieza el reto.

Apostar por la cultura en el sentido más abarcador posible es arriesgado: es fácil pasarse o quedarse corto. Encontrar el punto en el que se conecta con la sociedad en la que vive y junto a la que aspira a crecer exige inteligencia y dedicación. Nada es fácil en ese intrincado mundo. Combinar la cultura popular con lo que se entiende por "alta cultura" exige... redefinir ambos conceptos.

El Premio de Arte León Jimenes es uno de los emblemas de la Fundación. Pero no la limita ni condiciona. Sí, es cierto: con el concurso ha logrado crear una colección de arte dominicano difícilmente igualable. Los grandes maestros dominicanos del siglo XX se han codeado con los emergentes y éstos han abierto la mirada del público para admitir nuevas tendencias. La historia del Concurso es la historia de la República Dominicana desde los años 60 interpretada por sus artistas.

Exposiciones que ya son un hito, (Nos vemos en el Play, Ser Oscar de la Renta). Programas educativos permanentes. Ciclos maravillosos de música. Colecciones etnográficas, conciertos, conferencias, productos editoriales únicos... Cultura que se usa.

Su gran aporte a la cultura ha sido... redefinir el concepto de cultura en RD y la misión de un centro cultural. Para contribuir con una sociedad en transformación, la FLJ entendió que debía trascender lo tradicional desde la escucha. Porque todo cabe en esa palabra universal pero aterrizarla a la vida diaria exige tiento, respeto por el otro y apertura para recibir el futuro. ¿Cómo si no atraer al público? ¿Cómo si no, servirle?