Bad Bunny para boomers

Si su abuelo se escandalizaba por los golpes de cadera de Elvis Presley y usted se horroriza al pensar que su hija perrea, a efectos musicales es usted un boomer, tenga la edad que tenga.

Bad Bunny, el nombre, surgió después de que el reguetonero encontrara una foto de su infancia disfrazado de conejo y enfurruñado. Usted se puede identificar con eso, a todos nos han fastidiado nuestros padres alguna vez... (Benito Martínez CxA... su nombre real suena a importadora de productos ferreteros).

¿Sus letras son machistas y ofensivas? Sí, muchas son denunciables en el universo de la corrección política. Pero la vulgaridad no es delito. Y para una generación de mujeres jóvenes perrear es símbolo de empoderamiento. Yo perreo sola es una declaración de independencia. De poderío.

Las redes no se ponen de acuerdo: "Debió atacar a Trump explícitamente" vs. "Debió denunciar las dictaduras en Venezuela, Nicaragua y Cuba". Pero su mensaje fue explícito: América es un continente, no un país. Quizá, solo quizá, era más importante dejar claro algo muy caribeño: esta es una fiesta y hay que bailar más.

Como buena boomer, probablemente usted se sorprendió con agrado de "lo rápido que recogieron todo". El disfraz de arbusto con pies será ya un clásico de Halloween.

Pero... ¿Bad Bunny canta? El maestro Solano, autor indiscutido de Por amor, seguramente piensa que no. Y si canta... canta bastante mal, pero visto su éxito, tampoco le hace falta mejorar. Además fomenta la lectura: hay que leer las letras para saber qué dice. El mercado más corporativo que existe, la industria del espectáculo, le ha abrazado y convertido en un producto universal. ¡Algo tiene!

Todos de acuerdo en algo: el espectáculo del Super Bowl fue una declaración de amor a su isla. Pero... Puerto Rico es más que reguetón.