¿Nostalgia del pasado?

Los presidentes del pasado (o pasados presidentes si les suena mejor) Leonel Fernández y Danilo Medina deberán escoger bien los temas de campaña para subir en las encuestas. Para atacar al gobierno actual no deberían tocar mucho ni la corrupción ni el narcotráfico.

La hemeroteca lo guarda todo, aunque a veces se den órdenes para borrar páginas o se contraten bots para contrarrestar campañas y lavar imágenes. Y nos recuerda que los casos de corrupción en sus respectivos gobiernos les salpicaban y que no facilitaron su persecución. Y no olvidamos que los procuradores generales de sus respectivos mandatos era cuadros políticos tan obvios como tuertos. Solo miraban para un lado y barrían para casa con desvergüenza. O terminaban imputados ellos también.

Los casos más escandalosos de corrupción, del Intrant al Senasa se han fulminado y enviado a la Justicia. Sería injusto no reconocerlo. Toca a la Fiscalía no defraudarnos ni en tiempo ni en minuciosidad. No merecemos estar diez años esperando por Senasa o que se caiga el caso Intrant por montar mal el expediente.

El vendedor de visas de la DEA nos ha dado un susto, es cierto. ¿Hacía falta desmantelar toda la oficina por la acción de uno de sus funcionarios? Si hubo algo más, no ha detenido la colaboración ni los operativos. Se sabrá de alguna manera.

La campaña del 2028 debe esperar. Empezar ya no conviene al PRM, desde luego. Pero tampoco a la FP o el PLD. Ninguno tiene candidatos claros, van a cansarse antes de empezar. Tratan de desgastar al presidente Abinader... que no va a postularse. ¿No han pensado en hacer una oposición más productiva, menos latosa y repetitiva? ¿No ganarían más votos proyectando un futuro realizable en vez de manosear los mismos clichés? ¿No merecen algo mejor sus votantes?