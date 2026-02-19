Enemigos íntimos

De todas las indignidades que ha cometido Pedro Sánchez, que son muchas y variadas, su alianza con Bildu es la más miserable. A cambio de sus votos para mantenerse al frente del gobierno de España, los asesinos en serie de ETA van saliendo de la cárcel sin cumplir sus condenas. Cortesía del Partido Socialista del País Vasco, que paga así la factura que pasa Bildu a Pedro Sánchez por sus seis votos. No hay justicia para las víctimas, no hay "memoria democrática" de la que tanto echa mano torticeramente y cuando le conviene. El PSOE ha renunciado a su memoria, a sus principios y a su historia por un presidente indigno.

También es enojoso ver a su portavoz en el parlamento, el guabinoso Pachi López defender que "para algunos" llevar el burka "forma parte de esa expresión de la libertad religiosa" y no votar a favor de prohibirlo en los espacios públicos. Hacer coincidir en la misma frase burka y libertad religiosa es la muestra de que la izquierda tramposa ha copado el partido que una vez fue ejemplo de centralidad en España.

A Pedro Sánchez España le queda pequeña. Su estrategia (exitosa, según su ética) de poner a media España a pelear contra la otra media se agota, así que sale fuera a buscar adversarios: Trump, Musk, y la Unión Europea que ya le mira entre el asombro y el recelo. Lleva el "divide y vencerás" a un nivel desconocido en un país que sabe de guerras civiles.

Todo lo que toca el PSOE de Sánchez está bajo sospecha. Por eso ver a Zapatero volar a Venezuela para colgarse la medalla de la pseudo amnistía de Delcy Rodríguez olía a postureo. Efectivamente, los presos políticos venezolanos siguen hoy en sus celdas. Y si sale alguno... lo vuelven a meter.