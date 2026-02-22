No, ese no es el problema. Que unos jovencitos se disfracen de gato o de perro no va más allá de un divertimento o de una tontería. (Lo bueno de la adolescencia es que con la edad se pasa...) Y no es casualidad que sea Argentina el país con la tasa de sicólogos por habitante más alta del mundo (223 por cada 100.000) donde parece ser más frecuente la "conexión espiritual" con animales. En tiempos del Dr. Zaglul Elmúdesi alguno se creía Napoleón o la reencarnación de Cleopatra... y ahora hay humanos que prefieren caminar a cuatro patas. (Sería interesante saber qué opinan los animales de esta moda humana.)

Esa generación tiene otros problemas. Por ejemplo, que no dejan de aparecer estudios que "certifican" que es la primera generación menos inteligente que las anteriores. Que el coeficiente intelectual de los nativos digitales es menor al de sus padres. Su capacidad de concentración en mínimos, el pensamiento crítico reducido, limitada su capacidad lógica de resolver problemas o de retención de conceptos. Todo asociado al uso de pantallas desde edad temprana y a una hiperestimulación que retrasa la maduración de las neuronas.

No será la generación Therian... ¿pero sí la más blandita? El 40 % de los estudiantes de Stanford declaran tener alguna discapacidad para obtener ventajas como mejores habitaciones, plazos más flexibles en los trabajos y exámenes. Hacen trampas para facilitarse la vida, para ahorrarse esfuerzos. Engañan a un sistema... que se deja engañar. Al final saldrán perjudicados los que realmente tienen una discapacidad, pero eso no detendrá a los impostores.

En la dedicatoria de su "Nueva refutación del tiempo" Borges dejó dicho que "...le tocaron, como a todos los hombres, malos tiempos en qué vivir." Todas las generaciones salen adelante, pero al parecer a esta le va a costar más trabajo.