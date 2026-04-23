Mario Dávalos en el MAM

Cuando visite la exposición de Mario Dávalos en el Museo de Arte Moderno (hasta el 17 de mayo) comience el recorrido leyendo la pared de las preguntas que el artista se hace.

Todas las manifestaciones del agua es un buen título para esta muestra abarcadora que seguramente nació en el vacío pleno del Ártico, extraño punto del planeta donde Dávalos parece sentirse (casi) en paz. El cortometraje La tierra de nadie, filmado en un viaje a esa frontera simbólica y real de la vida, también se proyecta en la exposición. Y en ese oscuro rincón empieza a palparse el silencio.

Las aguas de los ríos, piscinas, fuentes, embalses, caños... que componen la exhibición han llenado las paredes del MAM de un color vívido, a veces estridente. El mensaje no debe nunca prescindir de la estética y ese es uno de los aciertos de estas piezas. El rosa chicle se prodiga sin complejos y se agradece esta concesión al arte por el arte. La paleta manda y grita y sin embargo crea piezas llenas de silencio, de una hondura muda. Quizá sea la ausencia de figuras humanas o la intención expresa de enfrentar al espectador a una contradicción. El agua aquí no es vida, fuera tópicos.

Agua trágica, nerviosa. Agua incómoda, fuera de sitio. Agua retratada de noche, agua retorcida y no alegre burbujeo. Es agua en silencio. Piscinas solitarias, cauces en desasosiego. Si es un grito por el agua, es un grito sordo. El silencio manda.

Hay muchos Mario Dávalos. El publicista, el comunicador, el emprendedor, el analista social. Escritor, viajero, empresario. Es inevitable que el artista deje traslucir tantas inquietudes: los autorretratos, aunque no sean el principal asunto de esta cita, son interesantísimos. Al verlos se entienden las preguntas.