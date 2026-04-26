Se insultan unos a otros, se desmienten, se burlan de la competencia, buscan y encuentran enemigos. Apuntan a la cámara con el dedo índice amenazante, la voz temblorosa de ira. No se retan a un duelo porque tendrían que salir del aire acondicionado pero ganas no les faltan. Pelean entre ellos, contra todos: perro sí come perro. Y no necesariamente se dirigen a la competencia, se insulta a compañeros de programa con permiso del director.

Se aplica a cualquier gremio, pero en el periodismo en particular ha sido un mantra muy respetado: perro no come perro. En un ecosistema en el que ya no se cumple el otro mandamiento -"ir, ver, contar"- las tornas han virado. ¿Por qué los comunicadores –algunos periodistas incluidos- han hecho de su entorno un ring?

En el periodismo informativo no hace falta gritar porque los datos sostienen el relato. Cuando es periodismo opinativo (que no es lo mismo que de opinión) urge buscar una vía para sostenerlo. Y si no hay datos -porque no se fue ni se vio- y tampoco hay argumentos, la voz airada es lo que queda como recurso de afirmación.

Pero ¿por qué hoy funciona mejor la bronca que los hechos? ¿Es la audiencia tan iracunda como los dueños del micrófono? ¿Son informadores o informantes? La diferencia es obvia para quien quiera entenderla.

Una de las grandes virtudes del oficio es que el periodismo –la comunicación- es muy entretenido. Concede satisfacciones que compensan el sacrificio de largas jornadas y el estrés de una normalidad sostenida en los imprevistos. No hay dos días iguales. Pero ir a trabajar ¡todos los días! con el ceño fruncido y los guantes puestos para atizar al colega no debe ser nada divertido. Ya saben... lo bueno de la moda es que se pasa: paciencia y cambio de canal.