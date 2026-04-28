Albares en Santo Domingo

La Cumbre Iberoamericana, que se celebrará en noviembre en Madrid, es un buen motivo para que el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, visite el país. Anda de gira en los preparativos en el que deberá ser un encuentro deseablemente más serio, más democrático y más representativo que la cumbre de la extrema izquierda que organizó España recientemente en Barcelona. (Hay que recuperar el término progresista para la izquierda sensata, esa de la que España se ha alejado.)

Y quizá se haya interesado por otros temas. Albares habrá podido saber de primera mano que más de 3,500 expedientes de solicitud de nacionalidad española atascan desde hace meses las oficinas del Consulado. Es lo que tiene lanzar ideas sexys –Ley de memoria democrática- pero no disponer de los medios necesarios para llevarlas a cabo.

Y quizá haya preguntado por la colonia española más allá de las cadenas hoteleras.

Los residentes españoles, en principio, podrían votar a sus representantes del Consejo Español de Residentes el 10 de mayo. Una plancha no fue admitida por tecnicismos. Otras dos candidaturas, en solidaridad, se retiraron argumentando que la verdadera representatividad se logra cuando los ciudadanos pueden votar a quien desean. Así, tres planchas no concurrirán con vistas a que se las elecciones sean convocadas de nuevo en octubre con todas las candidaturas habilitadas. Eso se llama democracia.

Las tres listas que se retiraron, por cierto, representan sensibilidades ideológicas y propuestas diferentes: Renovación Española, Caribe Hispania y Progreso Exterior. Una cuarta agrupación decidió mantenerse y busca controlar el CRE en unas "elecciones" en las que no habrá otros candidatos.

Albares habrá podido constatar que las relaciones entre España y RD son estupendas y quizá, solo quizá, pueda contribuir a que se terminen allá las campañas de mala prensa que afectan al país. No está España para dar lecciones sobre corrupción política a nadie.