×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
AM
    | 2 min de lectura

    Infalible... solo el Papa

    Para los católicos el Papa es infalible, la IA para sus feligreses también

    La locutora del noticiero resaltaba unas declaraciones del Papa León XIX. Tal cual: León Diecinueve, dijo. Una distraída oyente consultó instintivamente ChatGPT en su teléfono, acostumbrada a confirmar datos y consciente de su despiste vital estacional.  La Inteligencia Artificial desmintió al canal: no hay ningún Papa León actualmente. El último fue León XIII y el actual se llama Francisco.

    Wao.

    Ahí comenzó una discusión absurda con una máquina que se negaba a aceptar que Bergoglio falleció en abril de 2025, hace un año. Persistía en el error, explicando incluso que la Inteligencia Artificial (es decir, ella o una prima) puede crear imágenes fotográficas de gran realismo pero falsas. Alertaba de la importancia de consultar fuentes fiables (como ella, claro) mientras se empecinaba en su error y aconsejaba fuentes "solventes" que confirmaban que Francisco no ha muerto.

    Finalmente, tres días después, ChatGPT aceptó su error:

     "Así que esta vez ibas bien: Francisco ya no es el Papa, el actual es León XIV."

    Primera conclusión: la locutora del canal no sabía leer números romanos ni sabía que el Papa es León XIV y no XIX. Es lo que pasa cuando se aprende por competencias (habilidad comunicativa) y se desprecian los conocimientos (cultura general básica).

    Segunda conclusión: no basta con "saber preguntar" a la IA como argumentan sus feligreses. Sin información previa que permita desconfiar prudentemente se puede patinar y mucho.

    Tercera conclusión: discutir con una máquina es posible pero aburrido. No se cansa.

    Y por último, algo tan obvio y elemental como ignorar quién es el Papa desnuda tanto a la Suprema Inteligencia como a la gentil locutora. Infalible, por ahora, solo el Papa.

    PD: Unos días después, ChatGPT volvió a asegurar que el papa Francisco seguía al frente de la Iglesia Católica. ¿Sabrá algo que los demás ignoramos?

    TEMAS -

      Inés Aizpún es una periodista dominicana y española. Ha recibido el premio Caonabo de Oro, el Premio de la Fundación Corripio de Comunicación por su trayectoria, y el premio Teobaldo de la Asociación de Periodistas de Navarra.