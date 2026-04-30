La locutora del noticiero resaltaba unas declaraciones del Papa León XIX. Tal cual: León Diecinueve, dijo. Una distraída oyente consultó instintivamente ChatGPT en su teléfono, acostumbrada a confirmar datos y consciente de su despiste vital estacional. La Inteligencia Artificial desmintió al canal: no hay ningún Papa León actualmente. El último fue León XIII y el actual se llama Francisco.

Wao.

Ahí comenzó una discusión absurda con una máquina que se negaba a aceptar que Bergoglio falleció en abril de 2025, hace un año. Persistía en el error, explicando incluso que la Inteligencia Artificial (es decir, ella o una prima) puede crear imágenes fotográficas de gran realismo pero falsas. Alertaba de la importancia de consultar fuentes fiables (como ella, claro) mientras se empecinaba en su error y aconsejaba fuentes "solventes" que confirmaban que Francisco no ha muerto.

Finalmente, tres días después, ChatGPT aceptó su error:

"Así que esta vez ibas bien: Francisco ya no es el Papa, el actual es León XIV."

Primera conclusión: la locutora del canal no sabía leer números romanos ni sabía que el Papa es León XIV y no XIX. Es lo que pasa cuando se aprende por competencias (habilidad comunicativa) y se desprecian los conocimientos (cultura general básica).

Segunda conclusión: no basta con "saber preguntar" a la IA como argumentan sus feligreses. Sin información previa que permita desconfiar prudentemente se puede patinar y mucho.

Tercera conclusión: discutir con una máquina es posible pero aburrido. No se cansa.

Y por último, algo tan obvio y elemental como ignorar quién es el Papa desnuda tanto a la Suprema Inteligencia como a la gentil locutora. Infalible, por ahora, solo el Papa.

PD: Unos días después, ChatGPT volvió a asegurar que el papa Francisco seguía al frente de la Iglesia Católica. ¿Sabrá algo que los demás ignoramos?