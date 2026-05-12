Recortando

Por mucho que pataleen, es apropiado que los partidos políticos reciban menos dinero del presupuesto nacional. Principalmente, porque muchos de ellos sacan la cabeza en campaña y "se manifiestan" a la hora de cobrar el cheque que les llueve por mantener unas siglas que quizá, solo quizá, el partido que gane la primera vuelta necesitará para la segunda. Esos cinco o seis 1% que sumados permiten al ganador superar el balotaje.

¿Eso amerita que los contribuyentes sostengamos partidos pensados y mantenidos a mayor gloria de un político que cobrará muy caro su 1 %? Y que exigirá nombramientos, un cargo para él, empleos públicos para sus seguidores... (Todos pensamos enseguida en unos cuantos caudillos.)

No hay tal cosa como dinero público: es el dinero privado, el de nuestros bolsillos e impuestos, el que mantiene una mastodóntica clase política. La nula fiscalización de esos fondos es el segundo motivo de peso para recortar esa generosa lluvia de millones. Ni auditorías ni controles: es un cheque en blanco que los líderes de cada organización distribuyen a su antojo.

De acuerdo; entre todos debemos pagar la factura de tener una democracia funcionando. De acuerdo también con que los partidos pequeños tengan una oportunidad que solo esos fondos les posibilitan. Pero cumplan las normas, empezando por no gastar el dinero en campañas antes de tiempo. Presenten auditadas sus cuentas, justifiquen los gastos. Eso les ayudará además a vigilar internamente las cuentas y atajar a los presuntos corruptos impacientes.

Y si pensamos en partidos y elecciones... ¿es realmente necesario que la Junta Central Electoral exija cada cuatro años tanto dinero para montar un proceso? Casi 8,400 millones de pesos costaron las últimas. La JCE acomete cada cita electoral como si fuera un proceso que arranca de cero. Y la democracia dominicana ya no es tan inmadura...