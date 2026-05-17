El asesinato de Esmeralda Moronta despierta la desconfianza en el esquema de protección a las mujeres amenazadas. El sistema ofrece a la víctima esconderse (sí, esconderse) en una casa de acogida. Pausar su vida para recibir protección. Pero el agresor sigue libre.

Esmeralda eligió no recluirse y al salir de la Fiscalía fue asesinada. Hace menos de un mes, en los predios del Palacio de Justicia de Santiago, el conductor D. Abreu fue asesinado por motoconchistas. Eran dos ciudadanos buscando inútilmente el cobijo del sistema.

Esmeralda rechazó la ayuda, dice el Ministerio Público enseñando un acta tan terriblemente redactada que confunde a la víctima con el victimario. Pero detalles técnicos a un lado, el sistema de las casas de acogida despierta dudas. Sí, ellas y sus hijos están a resguardo, pero como una herida mortal a la que se le coloca una bandita.

El problema no es la víctima, el problema es el agresor. Y con charlas de reeducación de la masculinidad no basta. Las campañas publicitarias contra la violencia machista no dan resultado, ni aquí ni en ningún lado. Todos los estudios, informes, seminarios posibles ya están hechos, redactados y archivados. También se puede vivir de hacerlos y recibimos encantados los fondos de cooperación para combatir la lacra. Nada de eso ha servido a las seis mujeres asesinadas en las dos primeras semanas de mayo.

El entorno de la mujer amenazada (familia, amigos, compañeras de trabajo) es su primera línea de defensa. Pero a menudo ellos no saben cómo actuar. ¿Denuncian aunque ella no quiera? ¿Le dan una paliza al violento? ¿Se mudan con ella, la llevan a su casa? Ese entorno necesita instrucciones claras. Quizá una campaña en ese sentido despeje temores. La víctima de un maltratador no está en condiciones de tomar decisiones. Sus allegados sí.