No, no, no...

Esto de la corrección política y la perspectiva de género se nos está yendo de las manos... Acaban de anunciar una nueva entrega de la saga de El Padrino con perspectiva de género y esa, dicho sea con respeto, es ya cruzar una línea roja.

Y no es que Connie no sea un personaje interesante. Lo es. Una mujer sometida, primero a un marido violento e impresentable y luego a su hermano, Michael Corleone, en sus etapas más crueles. La hermana de Sonny, Fredo y Michael será la voz de esta nueva entrega que escribirá Adriana Trigiani.

Ahí es inevitable presentir la voz de Al Pacino: "No es personal, Sonny. Son estrictamente negocios". Y sí, los derechos de este invento ya están vendidos en varios países aunque la novela no está terminada.

Está claro que novelar sobre la mafia italiana teniendo una protagonista femenina puede dar un argumento espectacular. También en los Soprano Carmela era indispensable. Pero la jugada de hacerlo siguiendo la historia de los Corleone, de esa obra maestra del cine, suena más a interés pecuniario que literario. (Ya sobraba la tercera entrega...)

Así sucedió con la secuela de Lo que el Viento se llevó. La novela de Margaret Mitchell era fabulosa. La película -aunque obviaba un par de maridos de Scarlett O´Hara- era muy fiel al libro y también, una obra maestra del celuloide. Subirse en ese éxito no funcionó con la novela de 1991 Scarlett, de Alexandra Ripley.

Todo en la vida puede ser visto con perspectiva de género si se desea. Pero respetar las obras ya creadas, entendiendo que lo fueron en otro tiempo debería ser indispensable. ¿Quieren hacer un Quijote en femenino? Ya lo han hecho, llegan tarde. Pero es una pena que no se aspire a hacer una obra nueva desde el principio, crear arquetipos universales también desde esa perspectiva.