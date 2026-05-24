El 54 % de los gastos de salud de las familias dominicanas están destinado a sus medicamentos. Así lo explicaba Arismendi Díaz Santana en la entrevista recientemente publicada en DL.

Cualquier asegurado puede dar constancia de que la cobertura de su póliza es insuficiente. Los 12,000 pesos que anualmente cubre una póliza son una nimiedad cuando se trata de sostener un tratamiento de una condición crónica (asma, hipertensión o diabetes, por ejemplo) o si el cuadro es complicado. Y esto, sin entrar en el tema de los medicamentos de alto costo.

Con los precios actuales se entiende la imagen de un político atendiendo en su pueblo las peticiones de un votante que le lleva "una receta". La otra consecuencia, dramática, es el enfermo sub medicado que apenas toma una fracción de lo recetado por no poder costear el tratamiento completo.

Sí, los precios son injustificados y abusivos. (De hecho, hay médicos que en confianza sugieren que compensa viajar a Colombia y comprar allá lo que está recetando...)

Detrás, como en todo el mundo, hay un industria farmacéutica que, denuncia Díaz Santana, se entiende mejor que bien con los galenos. Y ahí entra, o debería entrar, el papel de Estado como regulador y garante de los derechos del ciudadano.

Convencer al paciente de que un genérico es tan eficaz como un medicamento de marca será una tarea. Controlar los laboratorios clandestinos -de Moca o de la capital- será otro desafío. Pero merece la pena echar la pelea; no solo el enfermo con seguro privado se beneficiará. El ahorro para el sistema de salud será enorme y es indispensable.

Laboratorios, farmacias, prestadoras de salud, seguros, clínicas... el sistema es complicado pero hemos avanzado mucho. Si la reforma de la Ley 87-01 es por fin un compromiso procede mirar también este renglón.