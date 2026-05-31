Examinadores no examinados

Es una ironía, pero el gremio que examina y califica ex oficio es incapaz de llevar un proceso de evaluación con normalidad. Cada Evaluación de Desempeño de Docente acarrea una ristra de denuncias por -digámoslo de manera poco sutil- trampas de parte de unos y otros.

La única conclusión posible es que el sindicato ADP no quiere que se mida la capacidad de sus afiliados y el Ministerio no ha encontrado la manera de hacerlo. Los examinadores no se dejan examinar y a nadie le importa.

De la misma manera que los sindicatos de transporte secuestraron la movilidad que necesitamos imponiendo durante décadas un servicio privado caro, ineficiente y sucio, el sindicato de maestros y la estructura que se ha organizado en torno a ellos ha secuestrado el progreso de la educación dominicana. El 4 % nunca será suficiente.

Hubo que rescatar su seguro médico. Se endeudan en una Cooperativa que nadie audita con más capital que un banco y que recibe automáticamente desde el Ministerio las cuotas de los endeudados profesores (no tienen ni que salir a cobrar). Su plan de pensiones resta cientos de miles de afiliados al sistema general.

¿Qué más queda por hacer, qué acciones puede tomar la sociedad? Nos jugamos el futuro y damos el 4 % del PIB (¡además otros países hacen donaciones!) a un sistema que simplemente no funciona porque su estructura está viciada de raíz. Los esfuerzos parecen estériles porque es un barril sin fondo. Da igual cuánto invirtamos.

La educación. La salud. El transporte. Si los gobiernos de las últimas décadas tienen que rendir cuentas de algo es de haber consentido la manipulación de estos sectores. De aliarse con inescrupulosos sindicalistas que han medrado a costa de estancar el futuro del país. Quizá la ADP es imprescindible hoy, pero no es parte de la solución. (Si lo fuera ya lo habríamos notado...)