El informe anual de IDEC alerta del problema del abandono masculino de la educación secundaria. Y las razones son las mismas que en otros países, porque el abandono de los varones en el bachillerato es un problema mundial. Y lo que vemos como un triunfo de la mujer, su evidente mayoría en las facultades, esconde en realidad un fracaso: los varones se están quedando fuera.

¿Razones? Variadas. La pobreza económica, que les empuja a buscar trabajo remunerado a esa edad. Un sistema que les desmotiva desde mucho antes: su ritmo de maduración es más lento que el de sus compañeras, por lo que desde primaria van "atrasados". Un estudio inglés de 2025 (Taking Boys Seriously) trabaja escuchando activamente a los jóvenes y entre otros puntos concluye que el problema no es tanto de capacidad intelectual como de alineación de un sistema que prioriza la docilidad, la obediencia, el orden. Y a esa edad detestan ser considerados "sumisos".

No ayuda, concluyen en Estados Unidos y en Europa, que los adolescentes tengan mayoritariamente maestras. La falta de liderazgo masculino en las aulas les hace ver la educación como "cosa de mujeres". En las redes perciben que hay un éxito social y económico que no necesita de la formación educativa, así que no creen que dejar las aulas sea un obstáculo para su futuro.

Volviendo a RD, antes del informe de IDEC, el rector de INTEC había avisado: solo el 50 % de los estudiantes pasan la prueba de admisión, mostrando graves deficiencias en matemáticas y redacción. Se gradúan de educación secundaria pero no aprenden lo básico en estas dos materias fundamentales. Esto incluye a los centros privados bilingües. Si antes de la pandemia pasaba la prueba el 80 %, podemos deducir que ahora salen peor preparados. Que es más fácil graduarse, que les aprueban con o sin méritos suficientes.