Las joyas son lo de menos

Dicen que por fin en el PSOE se han dado cuenta de que España necesita otro PSOE. Porque lo de las joyas de Zapatero es lo de menos. (Total, ¿qué es un millón y medio de euros comparado con los 92 millones de dólares que Odebrecht reconoció haber pagado en sobornos aquí?) Las devolverá o pagará los impuestos si no las declaró. Lo que está claro es que nadie de su familia podrá lucirlas. Demasiado ostentosas para un socialista bondadoso.

Lo peor es lo que ha hecho el PSOE –primero ZP y luego PS- a la democracia española. Perder unas elecciones y gobernar gracias a los siete votos de proetarras y golpistas. Insultar a los jueces todos los días antes y después de almorzar. Regalar a Bildu la alcaldía de Pamplona a cambio del Gobierno de Navarra. Un PSOE decente nunca lo habría hecho; demasiados demócratas muertos para dejar gobernar ahora a los fascistas. Sacar de la cárcel a los etarras condenados por esos asesinatos.

Colocar a sus peones –incluidas las amantes- en todas las instituciones. Adular a la dictadura venezolana (total, son solo son 9 millones de desplazados), obedecer las directrices de Marruecos, pasar por encima a Europa para compadrear con China. Resucitar la Guerra Civil vomitando encima de la reconciliación lograda en la Transición. Dividir a los españoles en "nosotros y los fachas".

Europa ya se ha dado cuenta (le ha costado) de que ni Zapatero es tan nice ni Pedro es tan guapo. El daño que ha hecho este PSOE es profundo, estructural y moralmente irreparable. A las instituciones (jueces, algunos fiscales, policía, prensa no sumisa) que están poniendo a ese personal en su sitio, les deberá España la deseable regeneración política. Las joyas de ZP son lo de menos, aunque han fulminado su reputación.