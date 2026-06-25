Los narradores del Mundial

El periodismo ha cambiado y no siempre a peor, como nos parece demasiadas veces. Evoluciona. El Mundial de Fútbol nos ha dado la oportunidad de ver y escuchar nuevos lenguajes, descubrir otros soportes, formatos y plataformas. Ver cuánto y cómo ha crecido el periodismo deportivo fuera del béisbol y el baloncesto.

Hubo una generación de escolares que en los años 90 escuchaban a Jorge Allen Bauger en el Matutino Alternativo camino de clases. Empezaba a crecer una afición por el fútbol que se salía de un circuito hasta entonces muy limitado. En 1991 el fútbol dominicano logró clasificarse por primera vez para la Copa del Caribe; eso es anteayer. Hoy, uno de aquellos muchachos, Dámaso García, narra el Mundial con Jorge Allen en una alianza intergeneracional muy compacta. Vian Araujo, Ricardo Rodríguez... tenemos tantos especialistas en fútbol como en béisbol. Igual de buenos, a menudo mejores.

Lo mejor del Mundial son los goles, claro. Y lo peor, el ridículo de esos hombretones fingiendo dolores de parto y rodando por el césped como si les hubiera impactado una patana. La repetición de las jugadas, ahora desde varios ángulos diferentes, demuestra que ni era para tanto y que a menudo es al revés. Deberían multarles por ridículos. (Si alguno de estos deportistas de fama interplanetaria recibiera una bola de béisbol a 100 millas por hora...)

Mal, las interrupciones de Hydration Pause. Son pausas comerciales que rompen el ritmo, por mucho que Infantino insista en que están pensadas para que los deportistas tomen un respiro porque juegan muchos partidos: serán ocho juegos en 39 días para los que lleguen a la final. Francamente, no parece algo extenuante. Pretender que no es más que un espacio para meter anuncios es engañarse. Pero mientras... a disfrutar de un Mundial de Fútbol entretenidísimo con la misión de que gane España.