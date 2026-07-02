Periodistas libres

Pueden leer cualquier crónica, reportaje, artículo, columna de Margarita Cordero con la seguridad de que cada dato está meticulosamente confirmado. Cada cifra, cada nombre, cada referencia ha pasado por el polígrafo de su autoexigencia. La Cordero tiene un radar para las comas de más, la inversión innecesaria de términos y le chirrían unas comillas inglesas donde debieron haberse plantado unas angulares. Entiende que en la escritura el rigor en el fondo y el cuidado de la forma son innegociables e inseparables.

Todo esto viene por algo concreto: hay que leerle con atención. Sus palabras al recibir el Premio a la Excelencia Periodística, concedido por la UNESCO y el CDP son un manual para periodistas. Una guía para entender la misión del periodismo. El por qué y el para qué correctos.

Margarita Cordero es una periodista militante -lo es siempre, en cada circunstancia- y por ello lo que piensa y dice sobre la libertad de prensa no es fútil. Reseña que en el ranking de Reporteros sin Fronteras el país haya descendido una posición. La autocensura de los periodistas tiene también esos efectos. (¿Es lo mismo callar por miedo o imposibilidad de hablar que callar por conveniencia o convicción?)

Más: el ecosistema que han generado las nuevas tecnologías, la irrupción de los prosumidores, productores y consumidores al mismo tiempo. La propiedad de los medios y su impacto en los contenidos, los efectos de la publicidad pública y privada, el estrellato de los nuevos prescriptores, el pluriempleo de los periodistas en oficinas públicas y medios privados... ¿Podemos hablar de prensa libre solo porque los periodistas no son perseguidos?

Hay que leer ese discurso, llevarlo a las aulas de los futuros profesionales. Margarita termina diciendo que su intención al escribirlo no es hacer recomendaciones, sino plantear la urgencia de un debate. (Y todos sabemos cuánto le gusta debatir...)