Récord mundial de cesáreas

El índice de cesáreas en el país es absurdo: el 88% de los partos en centros de salud privados y el 52 % en el sector público. Son datos de la encuesta Enhogar-MICSS 2025. Para la OMS las cesáreas deberían representar no más de 15% de los nacimientos.

El país encabeza la lista mundial de países con más cesáreas y las razones distan de mucho de ser únicamente médicas. Una cesárea es más peligrosa que un parto vaginal cuando no existen condiciones médicas que la justifiquen. Es la posición de la OMS, que explica que el riesgo de infecciones es mayor, la recuperación de la madre es más dolorosa y prolongada y está comprobado que el paso por el canal de parto ayuda al recién nacido a expulsar el líquido de los pulmones. También, que la lactancia se inicia más rápida y fácilmente cuando el parto es natural.

Pero... una cesárea programada es un parto más cómodo para los médicos y para la madre. ¿Basta con eso?, ¿vale la pena correr riesgos innecesarios por comodidad? Otros años (el tema se discute cíclicamente) se han dado argumentos económicos: los seguros no pagan adecuadamente los servicios médicos de partos prolongados. O de estatus: las mujeres con mayor nivel educativo y que dan a luz en centros privados "eligen" la cesárea.

¿Eligen? ¿Se puede elegir?, ¿es una cirugía plástica? ¿No es un procedimiento médico, una cirugía mayor, que debe ser decidida por el médico por razones médicas? ¿No debería la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia plantarse ante estos datos? La OMS propone soluciones educativas, organizativas... y financieras: igualar la remuneración de los médicos independientemente del tipo de parto.

Digamos que en un centro de salud privado es más difícil regular las cesáreas innecesarias. Pero en el sector público también son la mayoría. ¿Salud Pública está vigilante?