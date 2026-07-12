Cualquiera diría, por el ruido de las cacerolas y las declaraciones de los nuevos próceres, que aquí hay más censura que exabruptos. Que vivimos más o menos como en Cuba y que hablar, pensar o escribir conlleva cárcel. Que tenemos que derribar paredes para hablar.

La mejor ley sobre libertad de prensa es la que no existe, decimos, y eso es cierto. Hay caminos y leyes para defenderse de la difamación, la mentira y la injuria sin necesidad de poner cortapisas, supuestas o ciertas, al derecho a expresarse.

La gran paradoja de estos días es que después de años de hablar de que los medios de comunicación "tradicionales" han sido desbordados por los "alternativos", asistimos a la sustitución de los políticos por agitadores que ellos mismos engordaron.

Si usted va a Palacio a "cambiar" leyes... ya no es tan alternativo como le gustaría. En realidad es una pieza más del sistema y acaba de ser aceptado y engullido por él. Los legisladores le agradecen las sugerencias y aprueban sus sugerencias entre otras cosas porque van a seguir a lo suyo y les da bastante igual lo que se diga de ellos. Si es el nuevo mejor amigo de la embajada de Estados Unidos... trabaja para el Imperio. Nada que objetar, cuidado. Otros trabajan para China o Vietnam y consiguen cargos. Cada uno defiende lo que quiere y dice lo que le place. Y estando totalmente en contra de cualquier tipo de censura, hay que admitir que se siente cierto alivio cuando algunos acaban ante la Justicia por mentir, difamar y extorsionar.

Los jóvenes políticos, los llamados a tomar el relevo deberían estar más preocupados que los periodistas de verdad por lo que se vislumbra. No es el periodismo el que se tambalea...