1. Daniel Ortega sentencia que en Nicaragua no habrá más elecciones, como si alguien creyera que las que "ganó" en noviembre de 2021 fueran legítimas. De Nicaragua se ha olvidado hasta China, que parece haber desistido de su proyecto de canal. La siniestra dictadura de Rosario y su esposo va camino de los 20 años, sin visos de que América Latina se conmueva... (El MIREX habló bien claro.)

2. Donald Trump deja caer que propondrá a Gianni Infantino, el cuestionado presidente de la FIFA, para dirigir las Naciones Unidas. No se prevé que tenga el apoyo ni de Argentina, que ya es mucho decir.

3. Se avisa -y quien avisa no es traidor- que se cuece un nuevo partido político en República Dominicana. Nuevas siglas para la sopa de letras de la política nacional. Lo más divertido de que surja un nuevo contendiente a la presidencia es hacer quinielas sobre su hipotético gabinete.

4. Tras las consultas nacionales, se llega a la conclusión de que la educación dominicana debe mejorar en lo que concierne a los aprendizajes del alumnado. Cuando el diálogo se convierte en un fin en sí mismo no es más que un entretenimiento. Deberíamos haber aprendido esa materia al menos.

5. OpenAI confesó que uno de sus sistemas de Inteligencia Artificial se escapó y jaqueó de forma autónoma a otra empresa, Hugging Face. Y eso da más miedo que la dictadura de Ortega, el hipotético partido de Alofoke, Infantino sacando tarjeta roja en la ONU y la ADP arreglando la educación dominicana.

6. Pero en cualquier semana se cuela una buena noticia. Sin duda, la de esta semana ha sido la decisión de la FAO de sacar al país del mapa del hambre al haber reducido la subalimentación al 2.5 %. Ya falta menos...