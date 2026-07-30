Una playa para mí

Venía incubándose en redes un problema. Uno de esos temas que dan tanto para discusiones profundas de legislación y seguridad jurídica de las inversiones como para incendiar una buena bronca: el derecho de todos (dominicanos y/o turistas) al disfrute de las playas.

Desde el turista que había reservado su estancia en un hotel con "playa privada" en el norte, al artista que se enfrentó a un guardia de seguridad y un militar que le impedían el acceso a "la playa de un resort" de Juan Dolio, a la propietaria de un pequeño negocio de Bayahíbe que ve impedido el paso a sus clientes... El tono en las redes se enrarecía.

Hizo bien el ministro de Turismo en hablar y dejar clara la legislación actual y la posición del Mitur. Collado enfatizó: Las playas son públicas y el derecho a la propiedad privada debe respetarse.

No hay hotel por muy cinco estrellas y compañía propia de vigilantes que tenga, que pueda esgrimir el derecho a no dejarle solearse.

Pero aquí viene un pequeño detalle. Las playas son públicas, sí. Pero si el acceso a ella está vedado, si la propiedad privada en primera línea de playa no respeta el obligatorio paso público... no hay playa pública de facto. Porque llegar en parapente, fondear cerca una lancha o cargar la silla y los niños caminando un par de kilómetros no es para cualquiera.

Hay reglas escritas y reglas de mera convivencia en la ciudad, la playa o la montaña. La coexistencia entre ciudadanos locales y turistas no debería ser imposible. No son solo los hoteles los que impiden el disfrute de un día de playa, los precios de los emprendedores locales con puestos en Boca Chica o Guayacanes han levantado antes tantas protestas como "los privatizadores de playa" ahora. Es un debate que tenía que llegar y ha hecho bien Collado en reconducir la conversación.