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    | 2 min de lectura

    El socio fiable

    No es la primera vez que Marruecos "permite" una avalancha en Ceuta

    Ceuta es una ciudad española desde 1580 y Melilla desde 1497, aunque para Estados Unidos, "son ciudades bajo administración española situadas en territorio marroquí."  La frase corresponde a un informe del comité de apropiaciones de la Cámara de Representantes en el que además, apoya los esfuerzos del Secretario de Estado para fomentar el compromiso diplomático entre España y Marruecos sobre el "futuro estatus de Ceuta y Melilla". Es de abril de 2026.

    En el mismo documento se asigna la ayuda de 40,000 millones dólares a Marruecos para cooperación militar y defensa. Y mientras Marruecos trabaja y refuerza su relación con USA, el gobierno de España se dedica a tocar las narices a medio Occidente incluida toda Europa. Mientras Rabat organiza e instiga la avalancha de 60,000 marroquís sobre Ceuta (67 muertos en el mar y contando) el ministro de Interior español se descuelga con un "Marruecos es un socio absolutamente fiable" y Pedro Sánchez publica en TikTok su playlist del verano después de una visita relámpago a la ciudad. Mohamed VI debe estar riéndose todavía...

    La relación de España y Marruecos tiene otros puntos de conflicto: la ampliación unilateral de su espacio marítimo en aguas colindantes a las islas Canarias. La política sobre el Sahara Occidental, que sí fue colonia española hasta que en 1975 el padre del actual rey dictador de Marruecos la invadió mandando a la población civil por delante. (Es una táctica que corre en al familia). Los asaltos a la valla de Melilla o el ensayo de 2021 a lo ocurrido la semana pasada en Ceuta. Los flujos de emigración subsahariana ilegal y descontrolada que pasan por Marruecos. Las pugnas de Marruecos y Argelia que terminan afectando a España en temas de energía. El espionaje marroquí vía Pegasus a Pedro Sánchez y su gobierno. España necesita otro PSOE pero sobre todo, ¡el PSOE necesita otro PSOE!

    TEMAS -

      Inés Aizpún es una periodista dominicana y española. Ha recibido el premio Caonabo de Oro, el Premio de la Fundación Corripio de Comunicación por su trayectoria, y el premio Teobaldo de la Asociación de Periodistas de Navarra.