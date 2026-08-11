Algo inquietante está pasando en la educación universitaria. En todo el mundo, si a alguien le consuela que no estemos solos en este peligroso patrón.

Profesores de la Universidad de California se han plantado y proponen una solución encaminada a salvar de la involución a su academia. Lo que más de 3,000 miembros del cuerpo docente piden es que vuelvan a impartirse las pruebas de admisión (como el SAT y el ACT) que habían sido eliminadas entre 2020 y 2021. Quieren recuperar el nivel académico que tuvieron.

Las razones para eliminarlas se apoyaban en la resaca del Covid y/o una posible discriminación porque los alumnos de extractos económicos más privilegiados pudieran contar con ventajas para preparar dichos exámenes.

Hoy los profesores de la UC de las carreras STEM denuncian que es imposible avanzar con un alumnado que en ocasiones no llega en matemáticas al nivel de una educación secundaria (y el 70 % de éstos ni siquiera al nivel de la educación media, explican).

Se plantean muy acertadamente que las consecuencias de bajar el nivel de la educación universitaria a tales extremos perjudica al estudiante que sí podría seguir una buena formación, alarga el periodo de estudios de los graduandos, y perjudica a la universidad y a las empresas que deberían confiar en ella. Es decir, que todo el mundo pierde con esta política de "entren tó."

Que no, que la universidad no es ni debe ser para todo el mundo. Que sí, que todos los buenos estudiantes deben disponer de la ayuda económica que precisen. Que la educación debe seguir siendo el motor del ascensor social y eso solo se consigue formando buenos profesionales. Que inflar las calificaciones en el bachillerato es una estafa y una epidemia. (¿Por qué permitimos, por qué aceptamos que la educación sea cada vez más floja a todos los niveles?).