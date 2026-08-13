Alguien no sabe contar

Se acerca el comienzo del curso escolar. Se anuncia porque ya empiezan los avisos de huelga (este año son los empleados administrativos) y porque la ADP advierte de que 474,000 niños se quedarán sin cupo. La cifra es tan extraordinaria que debería declararse algún tipo de emergencia nacional si se demuestra cierta. ¿Casi medio millón de niños sin escolarizar? ¿Dónde están, qué hacen? El país tiene un problema descomunal si eso está ocurriendo.

Para situarnos, miremos qué ocurrió el curso pasado: la ADP advirtió que se quedarían fuera de las aulas entre 300,000 y 400,000 alumnos y al otro lado del ring, el Minerd aseguró que los 9,000 alumnos que se habían quedado sin pupitre recibirían un bono escolar para poder matricularse en un centro privado.

En este rango de cifras es imposible encontrar ni siquiera el término medio que explique la situación.

Hay razones que pueden ayudar a entender la situación, aunque no de esa magnitud. Por ejemplo, faltan aulas para el nivel inicial de 3 a 5 años. (Y aunque todavía es necesario habilitarlas, hay un dato demográfico importante: la tasa de fecundidad ha caído a 1.97 hijos por mujer. La contracción en la demanda de aulas por razones demográficas se empezará pronto a notar en este segmento.) Y todavía queda un grupo que no volvió a las aulas tras la pandemia. Además, siempre se quedan cortos los cupos disponibles en las provincias que están absorbiendo más población. La emigración también es interna, interprovincial. No solo las familias se mueven, también los maestros, quedando vacantes en algunas regiones.

Pero sin números correctos no se pueden tomar decisiones acertadas. Sin honestidad contable no hay posibilidad de invertir el 4 % del PIB en la educación. O son casi medio millón de alumnos sin escolarizar o son 10,000. Decídanse.