¿No basta una orden de la Alcaldía y una sentencia del Tribunal Superior Administrativo para que se paralice una obra ilegal? El caso de la Torre Everest, en Piantini, es llamativo por muchas razones.

Primero, porque los planos originalmente aprobados no son los que se están ejecutando. Porque un cambio aquí y otro allá, aprobados por personal de planeamiento urbano del ADN, terminaron por configurar un edificio que incumple regulaciones de uso, densidad, altura y retiros dispuestas en el Plan de Ordenamiento Territorial del DN. En su momento este caso provocó el despido de varios técnicos de dicha oficina.

El permiso que originalmente se concedió contemplaba un edificio de 64 apartamentos, pero las modificaciones posteriores resultaron en un edificio de 238 suites tipo condominio hotel, restaurantes, oficinas, salones de eventos, helipuerto incluido.

Las juntas de vecinos de Piantini, Serrallés, Yolanda Morales y Ensanche Naco lo tienen difícil. Las construcciones fuera de la ley no son pocas y la Justicia es lenta. Pero si además "el enemigo" es el que firma los permisos, los procesos se alargan y a menudo la construcción es un hecho. (¿Alguien se atreve a obligar a derribar una torre?)

El Polígono Central, la supuesta joya del Distrito Nacional, resulta cada vez menos apetecible. Con precios a menudo ridículamente inflados, problemas de suministro de agua y una saturación del espacio que hace del tránsito un calvario.

Pero volvamos a la Torre Everest. Que una sentencia del Tribunal Superior Administrativo ordene paralizar una obra es un paso gigante para retomar el sentido común en el ordenamiento urbano de la capital. No, no vale hacerse el loco. Y no, los permisos ilegalmente concedidos no producen legalidad.

La calle Federico Geraldino difícilmente soporta un edificio como el que se está levantando. Porque, a pesar de la sentencia y del letrero colocado en la fachada que advierte que la obra ha sido paralizada... los trabajos siguen. b