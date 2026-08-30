¿Quién gana?

Estados Unidos al rescate de Venezuela. Se ha firmado un acuerdo petrolero que según quien hable es una maravilla para la República Bolivariana o un asalto a mano armada de los EE.UU. de Trump. Los optimistas irreductibles creen todavía que en un conflicto entre dos países todos pueden salir ganando y aseguran que el acuerdo es bueno para ambos.

Pero hay un primer "pero". Delcy Rodríguez es una presidenta sustituta ilegítima porque los venezolanos manifestaron en las urnas su deseo de sacar al chavismo de Miraflores. Estados Unidos y las democracias de AL consideraron a Edmundo González el presidente legítimo. (Delcy es hoy el Noriega de entonces.) Mientras, en las calles de Caracas, nadie ha salido para protestar por que se llevaran a Maduro por las malas.

Delcy dice que el acuerdo tendrá una vigencia de 25 años. En la cadena CBS un funcionario norteamericano lo lleva a 100 años, acuerdo sostenido por una empresa conjunta en la que EE.UU. tendrá el 55 %.

Delcy dice que Estados Unidos aportará todo lo necesario para convertir a Venezuela en una potencia energética. Reconoce así que la gestión chavista de los recursos naturales ha sido de una incompetencia legendaria. Delcy agradece a Trump y a Rubio sus esfuerzos para lograr el acuerdo y éstos están encantados porque controlarán el 20 % del crudo venezolano además del derecho a comprar petróleo a precio de coste. Todo se apoya en una inversión privada de 100,000 millones de dólares que se propone para sacar del coma a la industria venezolana.

Se mire como se mire el chavismo se arrodilla ante el Tío Sam, aunque probablemente a los venezolanos les convenga más este escenario que hundirse en el desastre chavista. "Gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo". No lo dijo Chávez sino Lincoln y los actuales gobernantes de ambos países lo hacen suyo.