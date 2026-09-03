Los nuevos Ninis

Jóvenes que ni se informan ni les interesa las noticias. Son los Ninis informativos, que de acuerdo al Digital News Report España 2026, que elabora investigadores sociales de la Universidad de Navarra, aumentan en cada oleada de estudio. Bautizarlos así nos remite al tradicional "ni estudian ni trabajan", derrota social de los últimos treinta años que por fin empezamos a superar en el país.

Allá en España, el 7 % de los jóvenes reconoce no informarse nunca, solo el 54 % lo hace una vez al día y solo el 25 % confía en lo que dicen las noticias. Es ese es el punto más interesante. Ni están interesados en informarse ni se fían de las fuentes noticiosas. Ni siquiera de las redes, siendo éstas su principal vía de información. El reporte de Reuter avisa de que la confianza general en las noticias ha caído al 37 % en el mundo.

Y, sin embargo, los jóvenes viven inmersos en un mundo de información. Redes, buscadores, plataformas de videos, aplicaciones... ese es su hábitat natural y es donde pueden quedar aplastados por la ingente cantidad de información en los formatos, lenguajes y dosis que quieran.

Ahí vamos al otro tema. Si no se fían de lo que dicen los medios noticiosos... ¿qué información consumen? Ellos consumen noticias si antes han establecido una relación personal con la fuente. Quieren "conectar" primero. Recibir noticias de manera cercana, entretenida, amigable. ¿Infantilización de la sociedad? Las noticias no suelen ser ni entretenidas ni amigables.

¿Qué es más peligroso?, ¿que la juventud esté desinformada o que esté mal informada? ¿Podrían cocinarse influencers serios? ¿Pueden periodistas formados en el respeto a los fundamentos éticos de la profesión convertirse en el tipo de influencer que siguen los jóvenes de 16 a 24 años? Los políticos que lo intentan fracasan. (Pero no hay que olvidar que esos nuevos Ninis votan...)