Ya ni con funditas

El informe del IIDH sobre la abstención en las elecciones de 2024 abre la puerta a pensar que en 2028 el escenario no cambiará. Vivimos en un mundo de perspectivas apocalípticas: la IA será capaz pronto –según sus creadores- de acabar con la especie humana y llega un mega-super El Niño que dejará a las plagas de Egipto como tareas escolares.

En medio de esta desazón, el panorama electoral que se propone no emociona. El PRD -qué pereza- despertará de su letargo unos meses antes para reclamar su voto a los cuatro nostálgicos que le quedan. El PRSC será un ectoplasma con vallas en la carretera de Jarabacoa. Al BIS alguien tendrá que decirle que ya vale de vivir del cuento. Al PUN, al PNVC, al PED, (así hasta 34)... ya vale.

En 2028 hará 32 años que Leonel Fernández fue presidente por primera vez (de tres). Ya dio a la Patria todo lo que tenía. A Omar le falta un hervor, como decían nuestras abuelas. Al PLD le sobran presidenciables (según ellos) y le falta recuperar la credibilidad. El PRM entra en meses de rencillas internas disfrazadas de transparente y sana competencia. El outsider candorosamente protegido por la Embajada no llegará muy lejos a botellazos.

Los partidos políticos son indispensables en democracia y la democracia es el mejor sistema de gobernanza con que hemos dado. Pero algo falla aquí y en muchos otros países. Es otra promesa incumplida porque no termina de responder a las necesidades del votante ni las expectativas que deposita en sus elegidos. Y cada vez cuesta más dinero al contribuyente, que es el que termina pagando la fiesta. Aún así, no nos podemos quejar: el país mejora en indicadores clave, tenemos estabilidad económica y paz social. (De puntillas sobre el mapa: estamos rodeados de países-desastre.)