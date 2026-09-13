Hurgando en el pasado

La arqueología sirve, entre otras cosas, para saber en qué pie estamos parados. Y para entender de dónde venimos y a dónde vamos. Resulta que Colón no estuvo preso en un hoyo de la Fortaleza –era un horno tejar- y que al Almirante de la Mar Océana solo le dieron permiso para hacerse una casita en la Calle Arzobispo Portes. No tuvo la suerte de su hijo, que pudo -también en aquellos tiempos había ascensor social- instalarse más confortablemente en el Alcázar.

No, no sólo se encuentran vajillas rotas y huesos de pollo cuando se excava en la Ciudad Colonial. En la jornada de Arqueología en Entorno Urbano, organizada por la Dirección de Patrimonio, se entendió por qué la arqueología preventiva trasciende la disciplina y roza la sociología, el urbanismo y la geografía. Y por supuesto, la construcción y el desarrollo en los centros históricos.

No solo en la Ciudad Colonial. Como ejemplo, los hallazgos en La Caleta, que obligaron a mover de ubicación un proyecto. Se siguen los trabajos en los 59 yacimientos arqueológicos repartidos en todo el país. Y se necesitan más arqueólogos (y más sesiones como ésta).

Tampoco los hoyos que esconden algunas casas de la Zona son refugios para disidentes en la era de Trujillo. De ahí se extraía la arena y la tierra para las paredes -no había dinero para hacerlas de piedra- y luego servían de basurero de la casa, hasta que se tapaban para levantar otra crujía.

La bellísima casa en la calle Las Damas, donde hoy se adelantan los trabajos para el Centro León, tuvo vocación comercial y de alquiler de viviendas (¿la primera pensión de la América Hispana?). Y en la calle Espaillat hay una investigación en curso porque lo que se ha hallado, de la etapa republicana, ha desconcertado a los nuevos Indiana Jones. Pero esa es otra historia...