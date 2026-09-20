No deja de ser una ironía que la Feria del Libro llegue cuando todavía no ha pasado la resaca de los malos resultados en lectura que ha arrojado PISA. Tampoco los adultos leemos mejor y más que antes pero ahí llega otra paradoja: nunca antes había habido tantos grupos de lectura como ahora ni se habían editado tantos títulos. ¿Quién lee, entonces?

La Feria es ese punto de encuentro de los escritores con sus lectores. Y por la cantidad de actividades que se organizan parecería que hay más de los primeros que de los segundos. Pérdida de tiempo, analizar si los libros digitales han desbancado al papel o si las tiradas de los que ahora se imprimen rara vez pasan de los 500 ejemplares.

Leer sigue siendo la piedra angular de la formación. Y un placer silencioso y productivo, la llave de la cultura y del entendimiento.

Habla Fernando Savater sobre los libros que posee y que nunca ha leído ni leerá, probablemente. Y tiene todo el sentido. Una biblioteca está hecha de libros leídos, de los que esperan su turno, de los que hay que tener sí o sí, de los que nadie sabe cómo llegaron a su estante, de los tomados prestados y nunca devueltos, de los que permanecen por si algún día se necesitan... Y así la lista es interminable. Para un lector ningún libro sobra.

Volviendo a PISA. Si generaciones enteras están perdiendo la capacidad de concentración y, por tanto, de comprensión de un texto... tenemos un futuro peligroso. No solo porque la lectura abre la puerta al pensamiento crítico y, por tanto, a la autonomía y a la libertad, sino porque sin lectura... tampoco hay ciencia.

Por alguna razón que todavía no se ha explicado suficientemente, se está rompiendo la cadena de la transmisión de conocimiento en la que todas las culturas milenarias han cimentado su desarrollo.