Sísifo y las playas dominicanas

Es triste decirlo, pero limpiar las playas no sirve de nada. Queda muy bien en el curriculum del servicio social de los estudiantes, sube la autoestima social (estamos "haciendo algo" por el planeta) y para las empresas es una estupenda y alegre actividad para unir al equipo.

Pero los problemas no se arreglan enjuagando las consecuencias, sino actuando sobre las causas. Cualquier ama de casa tendría muy claro que si una llave gotea, secar el charco dos veces al día sin arreglar el desperfecto es una pérdida de tiempo. Una forma ¡bastante tonta! de perder el tiempo.

El mito de Sísifo lo ilustra perfectamente.

Las playas están sucias porque la basura no se recoge ni maneja adecuadamente y demasiados ciudadanos son irresponsables y descuidados. Y más triste todavía, no nos escandaliza. La basura desparramada forma parte de nuestro paisaje, calles, autopistas, barrios... Estamos acostumbrados. La tolerancia a que este servicio básico sea deficiente asombra.

Y no es que no se hagan esfuerzos. Pero todavía no son suficientes y han llegado tarde. La basura se multiplica exponencialmente cuando no se maneja su recogida en los plazos pertinentes. Y no hablemos de los negocios sucios (nunca mejor dicho) que el manejo de la basura ha propiciado. No son pocos los alcaldes que llegan al puesto con un contrato de recogida bajo el brazo.

Que sí, que hay soluciones y falta más voluntad política que otra cosa. El vicepresidente de la Fundación Puntacana, Jake Kheel, lo explica muy bien en sus redes (@jakekheel). Es una de las voces con conocimiento de causa y con acciones concretas para controlar este problema. El país puede, dice, llegar a la tasa de desperdicio cero en temas específicos como las botellas de plástico. Tenemos capacidad de manipulación de los residuos pero pocas ganas de coger el toro por los cuernos.