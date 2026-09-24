El edadismo en los seguros

Quizá no sean todos los que están ni estén todos los que son, pero al menos Senasa 2.0 ha arrancado, amortiguando así el sentir de que no prosperaría nunca. La corrupción que se ensaña en los servicios de educación y salud es la más perversa. Duele más porque hace más daño.

Senasa es imprescindible y funciona. Que delincuentes encontraran en sus protocolos resquicios (o abismos) para robar no anula su importancia. Pero además de combatir el delito, debemos insistir en mejorar el ecosistema en que trabajan los seguros de salud. De nada sirve pagar seguros privados que abandonarán a su cliente cuando más lo necesite. Las tarifas para los mayores son escandalosas y paulatinamente abandonan coberturas en el momento en que son imprescindibles. Es edadismo violento aceptado por los reguladores. ¿Falta voluntad política, hay un lobby demasiado poderoso, no son viables? Expliquen.

Piensen en los malabarismos que se hacen con el lenguaje: adulto mayor, tercera edad, envejeciente, senior, generación de plata... Para no decir viejo o anciano nos las ingeniamos. Para cobrarles más... también.

Las medicinas siguen siendo prohibitivas y la cobertura anual raquítica. Y en ese terreno todavía queda mucho margen de actuación. ¿Cómo es posible que se encuentren diferencias de más de mil pesos en una medicina? El mismo laboratorio, la misma presentación, los mismos 10mg. ¿Debe un enfermo salir a buscar "precio" como si comprara género al por mayor?

Todo delito que atente contra la educación pública y la salud debería ser castigado con las mayores penas. Porque cercena directamente derechos fundamentales. Y porque nos roban o dos o tres veces: son nuestros impuestos los que mantienen el sistema funcionando pero debemos pagar servicios privados para conseguir cierta calidad. Para rematar, la corrupción lleva nuestro dinero a los bolsillos de parásitos sociales.