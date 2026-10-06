Pedro Sánchez perdió las elecciones de 2023. Pero en España no rige un sistema presidencialista; es el Parlamento el que elige al presidente del gobierno. El incombustible Pedro encontró la fórmula para ser presidente: era tan fácil como incumplir sus promesas electorales y el programa del PSOE para aliarse con los proetarras de Bildu y los golpistas catalanes. Todo tiene un precio y él ha pagado lo que estos le han pedido. Su paso por el poder ha sido una "dictadura de las minorías" de manual.

Esos pocos votos han permitido ocho años de decisiones desquiciadas, populismo irresponsable, aislamiento en Europa y corrupción que, afortunadamente, se va condenando en los tribunales.

Pedro Sánchez no debió ser presidente del Gobierno de España porque no todo es legítimo en una democracia aunque sea legal. Y lo que empieza mal, termina mal. Ocho años después y con el problema exacerbado, Sánchez ha descubierto que la vivienda puede darle votos. Sin embargo la hemeroteca le retrata. Es el presidente que menos vivienda pública ha construido. Entre 2018 y 2026, con él al mando, se han terminado 70,000 viviendas protegidas. Durante los ocho años de Aznar fueron 450,000. Con Rajoy se construyeron 105,000.

Decía Kapuscinski -idea muy repetida- que las malas personas no pueden ser buenos periodistas. Pues se aplica a todo. Las malas personas no pueden ser buenos gobernantes. Pueden ser buenos políticos, eso sí. Nadie pone en duda la astucia y olfato de Sánchez para tomar decisiones "políticas".

Asombra que todavía tenga un 23 % de voto duro. Salarios estancados, precios al alza, impuestos sobre impuestos sobre impuestos. Servicios públicos degradados, ataques a jueces, corrupción en todos los estamentos, ciudadanos divididos y el insulto como norma. El 29 de noviembre los españoles elegirán un nuevo Parlamento. (Ojalá sea el momento de desearle "que tanta paz lleves como descanso dejas").